Mega da Virada: prêmio de R$ 600 milhões movimenta casas lotéricas

A Caixa Econômica Federal vai sortear os seis números da Mega da Virada, com prêmio estimado em R$ 600 milhões, no último dia do ano (31/12), às 20h. A bolada é resultado de diversos bolões, várias cartelas simples/múltiplas e demais estratégias dos apostadores para acertar as dezenas. O sorteio pode ser acompanhado ao vivo por meio do canal da Caixa no YouTube ou pelo Facebook. A partir desta quarta (18/12), todas as apostas feitas na cartela da Mega-Sena serão destinadas à Mega da Virada.

O motorista de ônibus Fernando da Silva, 47 anos, está participando de três bolões e planeja a vida para quando receber a recompensa. “Vou comprar uma casa de frente para a praia, na minha terra natal, o Piauí. Beber água de Coco, tomar cerveja, comer churrasco. Não tem lugar melhor para curtir do que lá. Mas eu não vou deixar de trabalhar, porque se só gastar, sem receber, uma hora acaba”, pondera.

Diferentemente de outras apostas, Mega da Virada não acumula, ou seja, caso nenhum concorrente acerte as seis dezenas o valor passa para quem acertou cinco e, se não houver ninguém, para quatro números sorteados.

Cheia de expectativas, Erivani Oliveira, 53 anos, moradora do Paranoá, joga há 20 anos e está confiante que vai acertar, pelo menos, alguns números. “Já acertei algumas quadras na Mega. Por ser um valor alto, as expectativas aumentam para quem fez muitas apostas. Espero que eu ganhe para embarcar em um Cruzeiro e viajar o mundo”, planeja.

Como jogar?

Para participar da Mega da Virada é necessário que o concorrente seja maior de idade e marque de seis a 15 dezenas no bilhete, verificando as opções disponíveis de preço por cartela. A cartela simples, de seis dezenas, custa R$ 5,00. Para os jogos feitos on-line, pelo app ou pelo site da Caixa, é preciso gastar, pelo menos, R$ 30.

Pela primeira vez, Ezequiel Almeida, 20 anos, morador de Cristalina no Goiás, apostou um jogo simples. “O valor do prêmio me chamou muita atenção, faz uma diferença imensa. Que seja feita a vontade de Deus, principalmente. Se Ele quiser me abençoar, vai dar certo”, destacou.

O apostador pode preencher o bilhete em qualquer lotérica do Brasil, ou apostar on-line no site da Caixa. Ser maior de idade, fazer um cadastro e preencher o número do cartão de crédito são requisitos para fazer a fezinha.

Estratégias

Para ganhar a maior premiação da história, cada apostador tem uma estratégia. Há alguns métodos antigos que, às vezes, são utilizados pelos participantes ao marcar seis números no volante. Na modalidade chamada de “surpresinha”, é possível deixar que o sistema escolha os números. Na “teimosinha”, é possível concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos.

Adriano da Silvam, 41 anos, trabalha com serviços gerais, e diz que os números já estão programados. "Coloco a data do meu aniversário, da minha esposa e da minha filha. Se eu ganhar com esses números quero comprar uma fazenda, gerar emprego e ter carros de luxo", sonha.