Homem que ficou de fora de bolão premiado em 2012 aposta na Mega da Virada

O copeiro Lúcio Flávio Osório ficou famoso há 13 anos, após ser o único funcionário do restaurante em que trabalhava, no Rio de Janeiro, a ficar de fora do bolão que ganhou o prêmio da Quina de São João em 2012. Este ano, ele afirmou ao Fantástico que vai apostar na Mega-Sena da Virada, cujo sorteio ocorre nesta terça-feira (31/12).