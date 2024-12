Prepare o bolão! Mega da Virada terá prêmio de R$ 600 milhões

Imagine ganhar R$ 600 milhões de uma vez e começar 2025 com o pé direito? Daqui a 19 dias, a Caixa Econômica Federal vai sortear o maior prêmio da história das loterias, no dia 31 de dezembro. As apostas para a Mega-Sena da Virada de 2024 começaram há um mês e, nas próximas duas semanas, devem levar milhares de brasileiros à lotérica.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Para concorrer ao prêmio, o apostador deve ter mais de 18 anos e escolher pelo menos seis dentre os 60 números no volante específico da Mega da Virada, por valores a partir de R$ 5. Quanto mais números, mais cara fica a aposta, que pode ter, no máximo, 20 números, por R$ 193.800.

É possível apostar em lotéricas físicas ou em plataformas on-line, como o portal ou o aplicativo Loterias Caixa, a partir do pagamento de uma taxa de 35% do valor apostado. Para isso, basta registrar-se no site oficial, possuir um cartão de crédito para efetuar o pagamento e seguir o processo de cadastramento, que ocorre em duas etapas. Após preencher os dados, um código de confirmação (token) é enviado por e-mail para validar o cadastro.

Além disso, é possível comprar cotas de bolões — modalidade em que vários apostadores, em vez de apenas um, juntam os valores das apostas a fim de terem maior possibilidade de acertos, dividindo o prêmio total em caso de vitória — organizados pelas próprias lotéricas, a partir de um valor mínimo de R$ 15.

Cada cota de um bolão, no mínimo duas e no máximo cem, não pode ser inferior a R$ 6. Vale lembrar que pode ser cobrada uma taxa de serviço adicional para participação na modalidade organizada pelas loterias.

Em 2023, o prêmio da Mega da Virada, de R$ 588.891.021,22, foi dividido entre cinco ganhadores. Segundo a Caixa, se apenas um ganhador levasse o prêmio deste ano e o aplicasse inteiro na poupança, ele teria R$ 3,4 milhões em rendimento ao fim do primeiro mês.

Ainda de acordo com a Caixa, a probabilidade de acerto de uma aposta simples, a de seis números, é de um em mais de 50 milhões; enquanto em uma aposta com 15 números, as chances aumentam para um em 10 milhões por cartela. Com 20 números, essa probabilidade seria de cerca de um em 1.292.