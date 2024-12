Mega da Virada: confira o resultado do sorteio; prêmio é de R$ 600 milhões

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (31/12), a Mega da Virada com o maior prêmio da história. O concurso 2.810 da Mega-Sena promete R$ 600 milhões a quem acertar seis números, ou a maior quantidade, entre os 60 disponíveis. Por se tratar de loteria especial, a quantia não acumula, e o vencedor ou os vencedores serão conhecidos ainda nesta noite. Desde o primeiro sorteio da Mega da Virada, em 2009, ninguém nunca ganhou o prêmio principal sozinho.

Além da Mega-Sena da Virada, foram sorteados, na tarde desta terça, os concursos o 3282 da Lotofácil; o 6620 da Quina; o 2187 da Timemania e o 1008 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.



A matéria será atualizada conforme a apuração da Mega da Virada, que inicia às 20h.

Confira o resultado das demais loterias desta terça (31/12):

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 1,3 milhão, teve os seguintes números sorteados: 08-32-52-64-77.



A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 1,3 milhão, apresentou o seguinte resultado: 08-11-15-30-32-33-52. O time do coração é o 15 – Botafogo/RJ.



A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 150 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01-03-15-16-17-20-29. O mês da sorte é 02 – fevereiro.



A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1,6 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 06-07-08-09-10-11-12-16-17-18-19-21-22-24-25.



A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.