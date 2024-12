Mega da Virada: 8 apostas levam maior prêmio; duas são de Brasília

A Caixa Econômica Federal divulgou, nesta terça-feira (31/12), as apostas vencedoras do maior prêmio da história da Mega da Virada. Oito brasileiros acertaram seis números no concurso número 2.810 da Mega-Sena ganharam R$ 79,43 milhões cada, R$ 635,48 milhões no total. Duas apostas são de Brasília.

Desde o primeiro sorteio da Mega da Virada, em 2009, ninguém nunca ganhou o prêmio principal sozinho. Das oito apostas que acertaram seis números, três são do Paraná — duas de Curitiba e uma de Pinhais —, duas são de Brasília (DF), duas do estado de São Paulo — Osasco e Tupã — e uma do município de Nova Lima, em Minas Gerais.

Além destas, 2.201 apostas fizeram a quina e recebem R$ 65.895,79. Outras 190.779 recebem R$ 1.086,04 por fazerem a quadra.

O site da Loteria está com instabilidade e os dados foram divulgados pelo site g1.