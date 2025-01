Quatro crianças são vítimas de tiroteios no réveillon

Duas crianças e dois adolescentes foram atingidos por tiros durante os festejos do réveillon. As ocorrências foram no Espírito Santo, em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Pernambuco. Um menino de 12 anos morreu e outro, de nove, está com a bala na cabeça alojada junto à medula, o que impede a cirurgia para que seja removida. Os outros dois casos são de menor gravidade.

A morte do pré-adolescente foi no município capixaba de Serra, na Grande Vitória. Ele foi atingido por um disparo de arma de fogo enquanto dormia, dentro de casa, no bairro José de Anchieta II. Segundo o relato do pai à Polícia Militar, tiros foram disparados na rua e um dos projéteis atingiu a residência, acertando o menino — que chegou a ser levado para o pronto-socorro do Hospital Infantil de Vitória, mas não resistiu ao ferimento.

Em São Paulo, Matheus Souza Hohne, de nove anos, foi atingido na nuca enquanto celebrava o ano-novo, em frente de casa, no bairro São Mateus, na Zona Leste da capital paulista. A bala se alojou junto à medula, o que impede a cirurgia para que seja retirada.

O incidente, porém, foi registrado por câmeras de segurança, que mostram o momento em que Matheus brincava com o pai na calçada de casa. Pouco depois da meia-noite, o menino caiu no chão e começou a sangrar. Foi levado às pressas para o Hospital Estadual Sapopemba, onde uma tomografia constatou que uma bala se alojara na cabeça, junto à medula.

O projétil deixou Matheus com limitações de movimento em uma perna. Ele segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Helena, em estado estável. O caso foi registrado como tentativa de homicídio no 69º Distrito Policial.

No Rio de Janeiro, uma jovem de 14 anos foi baleada no braço direito durante os festejos de fim de ano, na praia de Copacabana. Pelas redes sociais, o pai da adolescente, Ayrton Lacerda — cujo tiro atingiu-lhe a coxa —, relatou que precisou socorrer a filha, carregando-a nos braços pela multidão que ocupava as ruas do bairro.

Depois de atendida no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro da capital fluminense, ela foi liberada. De acordo com os investigadores, o mais provável é que a bala de um tiro dado para o alto tenha atingido a ela e ao pai.

Em Jaboatão dos Guararapes, na Grande Recife, um homem de 46 anos foi assassinado a tiros e seu filho, de quatro anos, foi baleado. A criança foi levada ao Hospital Otávio de Freitas, no bairro de Tejipió, na Zona Oeste da capital pernambucana, antes de ser transferida para o Hospital da Restauração.