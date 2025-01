Policial penal mata namorada e enteada e é encontrado morto em casa

Por Ivan Drummond, Giovanna de Souza - O policial penal Antônio Lourenço da Paixão Filho, de 49 anos, matou a tiros a namorada, Rachel Eryca Pedroso Gimenez, de 41 anos, e a filha dela, Yasmin Gimenez Rodrigues, de 13, e depois se matou, na madrugada dessa quarta-feira, 1º/1. O crime ocorreu em Três Marias, na Região Central de Minas Gerais, depois de uma festa de réveillon.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, a discussão entre o casal começou enquanto a família ainda participava da festa de Ano Novo. Segundo testemunhas, os três deixaram o local discutindo e foram para casa, onde os corpos foram encontrados.

Leia também: Pai e filha são atingidos por bala perdida no réveillon de Copacabana

De acordo com os vizinhos do casal, a discussão continuou quando o três chegaram em casa. Em seguida eles ouviram disparos e acionaram a Polícia Militar (PM).

Segundo o registro dos militares, o revólver usado no crime foi encontrado ao lado do corpo do policial penal, que tinha uma perfuração na cabeça e já estava morto quando a PM chegou ao local. Rachel e a filha ainda tinham sinais vitais e foram levadas para o Hospital São Francisco, em Três Marias, mas morreram na unidade.

Leia também: Prefeito é preso momentos antes de assumir cargo no Ceará

Os familiares de Rachel e também o pai de Antônio, informaram à PM que o casal vivia em conflito e brigava constantemente. Ainda de acordo com eles, o policial penal era ciumento e possessivo.

Os corpos das vítimas foram encaminhadas ao IML de Três Corações.