Mulher é presa após sequestrar bebê de 8 meses, no Rio Grande do Sul

Uma mulher de 42 anos foi presa pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por sequestrar um menino de apenas oito meses, na noite de quinta-feira (2/01), em Pelotas (RS). A suspeita era conhecida da família e estava hospedada na casa dos pais do bebê, no município de Rio Grande.

Aos policiais, a mulher disse que o bebê era de uma amiga e que estaria indo com ele para a região metropolitana de Porto Alegre. Ela havia saído da casa da mãe do menino e havia percorrido mais 60 quilômetros.

"Ao receber informações a respeito de um registro de sequestro de um bebê, os policiais rodoviários federais passaram a fazer buscas pela rodovia e localizaram uma mulher, com as características do informado na ocorrência, empurrando uma bicicleta pela rodovia. Ao se aproximarem dela, os PRFs perceberam que ela trazia presa junto ao corpo um bebê", informou a PRF.

A criança já apresentava sinais de desidratação e recebeu os primeiros socorros pela equipe médica da EcoSul, concessionária da rodovia. O bebê foi encaminhado ao hospital para passar por exames. A mulher irá responder por sequestro de menor e por cárcere privado.