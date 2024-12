Policiais reconhecem à PRF que atiraram contra carro de jovem baleada

Após o afastamento preventivo dos agentes que atiraram contra carro de Juliana Leite Rangel nesta quarta (25/12), os autores reconheceram que dispararam no veículo da jovem de 26 anos em depoimento. De acordo com o portal g1, o superintendente da PRF no Rio de Janeiro, Vitor Almada, comenta que os policiais alegaram que ouviram disparos vindo do carro, mas depois descobriram que tinham cometido um grave equívoco.

A equipe de dois policiais rodoviários federais — um homem e uma mulher — costumava trabalhar em serviço administrativo. Eles assumiram o patrulhamento na escala de plantão de Natal. Os autores portavam dois fuzis e uma pistola automática, armas apreendidas para perícia.

Almada afirma que nada justifica o que aconteceu e que a abordagem ocorreu fora dos padrões de treinamento. Uma investigação rigorosa foi determinada pelo superintendente, que pediu para que a PF investigue o caso para unilateralidade, segundo o portal g1. Almada lamenta o ocorrido, pede desculpas à família de Juliana e dispõe a PRF às necessidades da família da vítima.

Juliana seguia para a casa de parentes em Niterói, onde passaria o Natal, quando o carro foi alvo de disparos. O caso ocorreu na Rodovia Washington Luís (BR-040) durante uma abordagem da PRF, na noite desta terça-feira (24/12). A jovem foi atingida na cabeça e está em estado gravíssimo.

A PRF foi contatada para mais informações sobre o caso, mas até o momento não houve retorno.

Nota divulgada mais cedo pela PRF

"Na manhã desta quarta-feira (25), a Corregedoria-Geral da Polícia Rodoviária Federal, em Brasília/DF, determinou abertura de procedimento interno para apuração dos fatos relacionados à ocorrência da noite de ontem, na BR-040, em Duque de Caxias/RJ. Os agentes envolvidos foram afastados preventivamente de todas as atividades operacionais.

A PRF lamenta profundamente o episódio. Por determinação da Direção-Geral, a Coordenação-Geral de Direitos Humanos acompanha a situação e presta assistência à família da jovem Juliana.

Por fim, a PRF colabora com a Polícia Federal no fornecimento de informações que auxiliem nas investigações do caso."

Nota da PF

"A Polícia Federal instaurou inquérito para apurar os fatos relacionados à ocorrência registrada na noite desta terça-feira (24/12), no Rio de Janeiro, envolvendo policiais rodoviários federais.

Após ser acionada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma equipe da Polícia Federal esteve no local para realizar as medidas iniciais, que incluíram a perícia do local, a coleta de depoimentos dos policiais rodoviários federais e das vítimas, além da apreensão das armas para análise pela perícia técnica criminal."