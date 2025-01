PF apreende encomendas com drogas em pasta de amendoim no RN

Drogas encontradas em pasta de amendoim - (crédito: Polícia Federal no RN)

A Polícia Federal (PF) apreendeu, na última semana de 2024, encomendas contendo drogas no Rio Grande do Norte. A operação, feita no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas (CTCE) em Natal (RN), não teve prisões.

Segundo informações da PF, foram apreendidos 300 gramas de haxixe e 170 gramas de ecstasy. Para tentar enganar a fiscalização, os remetentes das encomendas colocaram as drogas em sacos plásticos imersos em recipientes de pasta de amendoim.

As drogas foram encontradas durante um exame de rotina pela cadela detectora de drogas Kiara, da raça pastor alemão Capa Preta, pertencente ao canil da PF. Na oportunidade, o animal apontou a possível presença de substâncias entorpecentes em duas encomendas que foram postadas nas cidades de São Paulo (SP) e Nova Ananindeu (PA) e destinadas para Natal (RN) e São Gonçalo do Amarante (RN).

O material apreendido foi encaminhado para perícia e a PF instaurou inquérito policial para identificar e responsabilizar os envolvidos.