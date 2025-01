Pan no Rio e em Niterói pode desengavetar obra da Linha 3 do metrô

Uma nova edição dos jogos Pan-Americanos nas cidades Rio de Janeiro e Niterói pode desengavetar a construção da Linha 3 do metrô. O projeto, que há décadas está engavetado, prevê a ampliação do modal para que o centro da capital se ligue às cidades vizinhas de Niterói e São Gonçalo.

A cidade do Rio lançou uma candidatura conjunta com Niterói para que ambas possam receber as competições em 2031. Caso isso aconteça, o poder público precisará investir no transporte de massa entre as duas sedes, que hoje é feito por ônibus – via Ponte Rio-Niterói – ou pelas balsas que atravessam a Baía de Guanabara.

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) vai escolher o indicado em uma assembleia geral no dia 29 de janeiro e, depois, submeter a candidatura à Comissão Desportiva Pan-Americana, que organiza o evento. O principal concorrente brasileiro é a cidade de Assunção, no Paraguai. Em agosto, a Panam anuncia a sede do Pan e do Parapan de 2031.

O secretário municipal de Esportes do Rio, Guilherme Schleder, diz que os jogos Olímpicos de 2016 deixaram a cidade em um outro patamar para receber eventos de grande porte, mas ainda há onde avançar. "Nós temos no Rio uma estrutura esportiva toda pronta e Niterói tem toda a intenção de fazer isso, de aproveitar esse momento para levantar orçamento para a cidade", destacou.

"O que tem que se buscar, e a gente vai tentar fazer, são as obras que ficam de legado. E nesse momento, tem grandes obras que podem ser pleiteadas e a mais clássica é a Linha 3 do metrô, que atenderia tanto Rio quanto Niterói, que seriam as sedes do Pan. É uma obra grandiosa e seria um legado incrível", acrescentou Schleder.