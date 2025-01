Prefeito acusa antecessor de levar itens da Prefeitura de Belford Roxo

O novo prefeito de Belford Roxo (RJ), Marcello Canella (União Brasil), acusou o ex-prefeito Waguinho (Republicanos) de furtar equipamentos da Prefeitura. Segundo ele, foram levados computadores, torneiras, cafeteiras e chuveiro.

"Encontrei um verdadeiro caos. Furtaram computadores, HDs, apagaram todas as informações para dificultar o nosso trabalho. É tanto espírito de porco que levaram torneira, cafeteira. Levaram até o chuveiro, até as bandeiras da cidade, do Brasil, do Rio de Janeiro, que ficavam aqui nessa sala", disse Marcello Canella.

Veja o vídeo:

O prefeito de Belford Roxo determinou que a prefeitura fique fechada por 15 dias para que novos itens possam ser comprados e colocados na sede do Executivo local. Um inventário será feito a fim de registrar um boletim de ocorrência contra Waguinho.

Além disso, Canella assinou um decreto de calamidade financeira no município, que está com uma dívida de R$ 1 bilhão.

"Nesta quinta-feira (02), o prefeito também iniciou um grande mutirão para limpar as ruas da cidade. Ele visitou ainda a Vila Olímpica, Casa da Cultura e a Escola Municipal de Educação Especial Albert Sabin, que foram destruídas", informou a Prefeitura.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em nota, Waguinho disse que as afirmações de Canella "não condizem com a verdade". "Antecipando que poderiam tentar desqualificar nosso trabalho com inverdades, nossa assessoria registrou, no dia 31 de dezembro, um vídeo mostrando o gabinete em perfeito estado e completo com os devidos móveis e equipamentos", destaca.