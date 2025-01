Pai e filha são atingidos por bala perdida no réveillon de Copacabana

Pai e filha foram atingidos por uma bala perdida enquanto curtiam o réveillon em Copacabana, no Rio de Janeiro. A adolescente, de 14 anos, mora em Curitiba e foi passar a virada do ano com o pai, Ayrton Lacerda.

Nas redes sociais, o pai da jovem detalhou o que aconteceu, criticou a organização do evento e chorou ao falar sobre o ferimento da filha. "Eu tô aqui no Souza Aguiar [hospital], minha filha tomou um tiro no braço na praia em Copacabana. Eu vim no réveillon uma coisa pra gente curtir, se divertir e aconteceu isso. Eu tomei um tiro na coxa, ele ricocheteou e pegou no braço da minha filha", descreveu Ayrton.

Com a camisa manchada de sangue, o homem afirma que não recebeu apoio da organização do evento para socorrer a filha baleada e teve que carregá-la sozinha por um longo percurso. "Os organizadores não quiseram nem carregar minha filha. Eu tive que carregar ela no braço, pular barreira. Minha sorte que um bombeiro me ajudou a carregar ela. [...] Eu fui buscar minha filha em Curitiba e acontece uma coisa dessa... O Rio de Janeiro tá um nojo, tá um lixo", critica o homem.

Segundo a Tupi, Bárbara foi atendida no hospital e liberada em seguida. Ayrton não precisou de atendimento médico pois a bala pegou de raspão. Ele disse que não sabe de onde veio o tiro e mencionou que trata-se de bala perdida. A Polícia Civil investiga o caso.