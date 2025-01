Polícia do RJ abre investigação para identificar o "Surubão do Arpoador"

A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu um procedimento para investigar uma orgia praticada por vários homens no Arpoador, no Rio de Janeiro. O ato sexual coletivo ocorreu no início da noite de ano-novo e terminou após o dia clarear.

O momento acabou sendo filmado e o vídeo viralizou nas redes sociais. Após a veiculação das imagens na internet, a 14ª DP (Leblon) instaurou procedimento para apurar os fatos. "Diligências estão em andamento para identificar os envolvidos", diz a corporação.



O ato está sendo compartilhado nas plataformas, em especial no X (antigo Twitter), como "surubão do Arpoador". No vídeo, vários homens se beijam, masturbam e fazem fila para praticar sexo oral.

A prática de ato obsceno em lugares públicos é crime, previsto no Artigo 233 do Código Penal, e pode gerar detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa.