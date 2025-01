Envenenamento no Piauí: perícia aponta que substância estava em arroz

O laudo pericial do Instituto de Medicina Legal (IML) referente à comida consumida pela família envenenada no Piauí indica que o veneno estava presente no baião de dois, um prato tradicional cearense à base de arroz e feijão, que foi preparado pela família no dia anterior. As informações são do portal g1.

Segundo a perícia, o veneno identificado foi o "terbufós", utilizado como inseticida e nematicida para pragas de plantas. A substância é a mesma utilizada no envenenamento de dois meninos, de 7 e 8 anos, da mesma família, em 2024. Eles consumiram cajus contaminados oferecidos por uma vizinha, a qual atualmente está detida sob acusação de homicídio qualificado.

Com a conclusão dos laudos, os investigadores estão tentando descobrir quem foi o responsável pelo crime: se um membro da família ou alguma outra pessoa que conseguiu entrar na casa sem ser notada e envenenou o baião de dois. O caso agora está sendo investigado pela polícia como um homicídio.

Em entrevista ao g1, o delegado informou que o veneno foi adicionado ao arroz em 1° de janeiro, pois a família consumiu a mesma refeição, proveniente da mesma panela, durante a ceia de réveillon. "No dia 31, a família fez o baião de dois e consumiu, mas ninguém passou mal. Só depois do meio-dia do dia 1º começaram a sentir os efeitos."

No total, nove pessoas da mesma família adoeceram na quarta-feira (1º) após ingerirem o arroz contaminado com inseticida. Dessas, três morreram, incluindo duas crianças, enquanto quatro receberam alta do hospital. Duas outras permanecem internadas.