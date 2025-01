Sucuri grávida ejeta 40 filhotes após ser atropelada

A cobra ejetou 40 filhotes no momento do impacto e nenhum deles sobreviveu - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Uma sucuri-verde de cinco metros foi encontrada morta após ser atropelada na rodovia MT-338, em Porto dos Gaúchos, no Mato Grosso, na segunda-feira (6/01). A cobra ejetou 40 filhotes no momento do impacto e nenhum deles sobreviveu.

O pescador e youtuber Ederson Negri Antonioli flagrou a cena ao passar pela rodovia. Ele registrou a cobra no meio da pista, cercada pelos filhotes já mortos, e compartilhou as imagens nas redes sociais.

A sucuri-verde (Eunectes murinus) é considerada a maior cobra do mundo em peso e uma das mais longas, podendo ultrapassar sete metros. Esses répteis são vivíparos, ou seja, a fêmea carrega os filhotes dentro do corpo até que estejam completamente formados.

A sucuri não é venenosa. Ela utiliza a força muscular para capturar e esmagar presas como peixes, aves, mamíferos de médio porte e até jacarés.

Não há informações sobre o motorista ou a dinâmica do acidente.

