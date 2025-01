Lula sanciona PL sobre preservação da produção de pequi

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o Projeto de Lei 1970/2019 que fortalece ações para o combate do desmatamento do Cerrado. A aprovação garante a organização e incentivo a produção de frutos nativos desse bioma, com destaque para o pequi, fruto tradicional da região, incluindo a proibição da derrubada predatória das árvores e com estímulo a plantação de mudas nativas. A proposta do PL é do deputado Rogério Correia (PT-MG).

Para o presidente, a iniciativa vai muito além de um incentivo ao consumo do pequi, conhecido por seu sabor característico e altamente valorizado na culinária local. Ele destacou a importância do fruto para comunidades que dependem do Cerrado como fonte de sustento e modo de vida. “Muita gente não conhece o pequi e pode se perguntar: ‘Por que o Lula tem que se preocupar com o pequi?’. Eu respondo: às vezes, o que não é importante para quem mora na Paulista ou na Avenida Atlântica pode ser a coisa mais importante para quem vive no Cerrado brasileiro”, afirmou.

2020. Crédito: Marcelo Kuhlmann/Divulgação. Revista. Fitness e nutrição. Frutos do cerrado. Livro 'Frutos do Cerrado - 100 espe´cies atrativas para Homo Sapiens'. Na foto, Pequi. (foto: Marcelo Kuhlmann/Divulga??o)

O deputado Rogério Correia também celebrou a sanção da lei e reforçou sua esperança de que a medida traga benefícios duradouros para o Cerrado e sua população. “Essa é uma vitória de todos que lutam pela preservação do Cerrado e pela valorização de seus frutos. O pequi é mais do que um alimento; é um símbolo da resistência e riqueza desse bioma”, afirmou.

O Cerrado, conhecido como a “caixa d’água” do Brasil, tem um papel essencial na manutenção dos recursos hídricos do país. Entretanto, ele é um dos biomas mais ameaçados, com altas taxas de desmatamento e perda de biodiversidade. O incentivo ao cultivo do pequi e de outros frutos nativos visa também aumentar a renda das famílias que trabalham com a coleta e comercialização desses produtos, promovendo o extrativismo.