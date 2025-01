Mais de 50 mil imóveis estão sem energia após tempestade em SP

As fortes chuvas que atingiram algumas regiões de São Paulo na terça-feira (7/01) deixaram estragos e impactaram a população. Durante a tempestade, ventos de até 80 km/h causaram queda de galhos, árvores e postes, o que causou a destruição de trechos inteiros da rede elétrica.



Segundo a empresa Enel, o fornecimento de energia foi restabelecido para 92% dos 650 mil clientes impactados após a forte chuva. "Equipes em campo foram reforçadas antecipadamente, e os técnicos continuam trabalhando de forma ininterrupta para normalizar o fornecimento de energia para cerca de 52 mil clientes", disse.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado 163 vezes por causa de quedas de árvores na Região Metropolitana de São Paulo.

Os locais mais afetados pela tempestade e as rajadas de vento foram as zonas sul e leste da capital paulista, e parte da região do ABC.