Sete pessoas morrem e 19 ficam feridas em acidente de ônibus no Piauí

Ônibus tombado na BR-135, entre São Gonçalo do Gurgueia e Corrente, no Piauí. Veículo ia do Ceará em direção a São Paulo - (crédito: Reprodução/X)

Um acidente envolvendo um ônibus ocorrido na madrugada desta terça-feira (7/1) na BR-135, entre os municípios de São Gonçalo do Gurgueia e Corrente, no Piauí, matou sete pessoas e feriu 19. De acordo com a Polícia Civil, as duas mulheres e os cinco homens que morreram, incluindo um dos motoristas, são naturais do Ceará.

De acordo com a empresa Baleia Turismo, responsável pelo veículo, o ônibus transportava 40 passageiros e dois motoristas. Ele partiu do município cearense de Tianguá e tinha como destino a cidade de São Paulo quando saiu da estrada em que seguia, a BR-135, e tombou às margens da pista. Leia também: Colisão entre três ônibus deixa vários feridos na BR-060

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apontou, em relatório preliminar, que o acidente ocorreu possivelmente devido a defeito mecânico e a ausência de reação do motorista. Uma análise posterior do veículo revelou rompimento da barra de direção, mas não se sabe se ela estava rompida antes do acidente ou se quebrou depois.

A perícia vai investigar a ordem dos fatos e se havia alguma reação do motorista que poderia evitar o episódio. Além disso, será observado se o defeito da barra de direção teria sido consequência de outro acidente sofrido pelo mesmo ônibus em 2020. Documentações do veículo e dos motoristas estavam regulares. Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Um dos motoristas, identificado como Kaique Glauber Lucio de Farias, estava descansando no momento do acidente e morreu no local, junto a mais seis passageiros. O outro motorista, que estava na condução, foi um dos 19 feridos, encaminhados a hospitais regionais. Além dele, duas crianças de oito anos ficaram machucadas. Não se tem informações sobre o atual estado de saúde deles.

Em nota de condolência publicada no Instagram, a Baleia Turismo informou que presta “todo o auxílio necessário às vítimas e familiares” e que uma equipe “se encontra no local do acidente para esclarecimentos e no intuito de colher todas as informações das causas dessa grave tragédia”. “Neste momento de dor, prestamos nossas sinceras condolências às famílias e amigos das vítimas, desejando conforto e força para enfrentar esta difícil perda”, escreveu a empresa. Leia também: Mulher morre atropelada por ônibus de turismo em Taguatinga