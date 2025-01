Casal sofre ataque homofóbico em viagem de ônibus entre Camboriú e SP

Um casal gravou um ataque homofóbico sofrido em uma viagem de ônibus entre Balneário Camboriú (SC) e São Paulo (SP) após o ano-novo.

Ao portal g1, Wellington Gabriel dos Santos afirmou que uma outra passageira acusou os dois rapazes que terem derramado um líquido que molhou as bagagens dela e proferiu ofensas. "Essas bibas do c*******, nem para avisar. Filhas da p***. Duas bibas ali atrás, nem para avisar", atacou.

"A mulher nos acusou, de forma agressiva e infundada, de termos derramado uma bebida em seus pertences, que estavam abaixo do assento dela", disse Wellington.

Ele o namorado, Ailton Flávio da Silva, informaram a ela que não tinham bebidas, mas a mulher insistiu nos ataques.

A gravação feita pelo casal mostra um diálogo depois de a mulher falar com o motorista do ônibus e saber que não tinham sido eles que derramaram a bebida. "Acontece", declarou ela sobre o ataque realizado pouco tempo antes.

Assista ao vídeo:

Nas redes sociais, o casal exigiu um posicionamento da Gadotti Turismo, empresa responsável pela viagem. "O mínimo que esperamos era um suporte de vocês e até agora só nos recusaram", comentaram.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Wellington e Ailton abriram um boletim de ocorrência, e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo. Ao Correio, a Secretaria de Segurança Pública do estado informou que os ataques são investigados pelo 78º Distrito Policial (Jardins). "Nos próximos dias, as equipes da unidade irão notificar as vítimas e os envolvidos para prosseguimento das diligências visando ao esclarecimento dos fatos", completou.

Leia também: Passageira xinga e agride motorista de aplicativo por não entrar em garagem

O Correio entrou em contato com o casal e com a Gadotti Turismo em busca de um posicionamento. Em caso de resposta, a matéria será atualizada.

A reportagem não conseguiu localizar a passageira. O espaço está aberto para possíveis manifestações.