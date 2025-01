Mulher denuncia empresa por chamá-la de "macaca" em atendimento on-line

Susan de Souza Sena, de 35 anos, foi chamada de "macaca" em um e-mail de confirmação de cadastro da loja Magazine Luiza no sábado (4/1).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Não tem como aceitar. Acho que a tecnologia avançou muito para que isso não passe despercebido, o próprio sistema deles deveriam barrar esse tipo de informação porque ninguém se chama por esse nome, não existe. É o nome de um bicho, eu não sou um bicho, sou uma pessoa", desabafou Susan em entrevista ao telejornal SP1, em que expressou a revolta sobre o caso.

A cozinheira comprava uma máquina de lavar pelo aplicativo da loja quando descobriu que precisava atualizar alguns dados.

Leia também: Passageira xinga e agride motorista de aplicativo por não entrar em garagem

Todos os e-mails automáticos enviados a ela se referiram à cliente pelo primeiro nome, menos o de confirmação de cadastro. A mensagem recebida começava com o vocativo "Olá, macaca".

Segundo Susan, uma funcionária do setor de diversidade e inclusão da Magazine Luiza entrou em contato com ela para pedir desculpa e disse que alguém tinha cadastrado o sobrenome da cliente como "macaca".

"Basicamente meu sobrenome na Magazine Luiza é macaca, porque alguém colocou e ninguém viu", reclamou a cozinheira.

Leia também: Miss perde título após ser gravada soltando bombinhas contra gatos

O caso foi registrado no 50º Distrito Policial do Itaim paulista como injúria racial.

O que diz a empresa

Ao Correio, a Magazine Luiza informou que lamenta os constrangimentos sofridos pela cliente e que reforça seu compromisso de combater qualquer tipo de preconceito ou discriminação. "A empresa esclarece que o fato ocorrido nada tem a ver com o processo de biometria realizado pela cliente – essa operação é feita de forma 100% digital, sem qualquer interação humana. O mesmo acontece com as mensagens de confirmação enviadas pela Magalu para os consumidores", disse.

Leia também: Jovem baleada pela PRF na véspera de Natal no Rio tem piora no estado de saúde

"O cadastro original da cliente foi realizado em 2011, de forma online. Para evitar que casos semelhantes se repitam, a companhia já excluiu o campo 'apelido' de seus formulários cadastrais e adotou uma lista de palavras inapropriadas, que passarão a ser vetadas no momento do preenchimento do cadastro", acrescentou.