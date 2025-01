Avião que caiu em SP pertence à família Fries e não tinha autorização para táxi aéreo

Avião de pequeno porte que caiu na orla do município de Ubatuba, litoral norte de São Paulo, nesta quinta-feira (9/1), estava proibido de fazer serviços de táxi aéreo. Consulta na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) mostra que a aeronave, registrada para serviços aéreos privados, teve a solicitação para táxi negada. Ainda não há confirmação se o voo fazia transporte da própria família ou se foi contratado.

Acidente deixou oito pessoas feridas, cinco que estavam na aeronave (três adultos e duas crianças) e três que estavam na pista de skate onde o veículo caiu. A Prefeitura de Ubatuba confirmou o óbito do piloto do avião.

Registro mostra que avião do modelo Cessna 525 é propriedade do produtor rural Nelvo Fries e familiares. Residente em Goiás, a família Fries é dona de fazendas de produção de soja no estado. Um dos donos da aeronave, Crystopher Fries, é proprietário da Horta Cantinho do Mineirense, em Mineiros (GO).