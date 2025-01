Vídeo: Avião de pequeno porte cai e deixa dois mortos em Ubatuba, litoral de SP

Um avião de pequeno porte caiu, na manhã desta quinta-feira (9/1), em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a aeronave em chamas, assim que cai no mar.

A prefeitura da cidade noticiou que duas pessoas morreram e seis ficaram feridas. Um dos mortos é o piloto da aeronave.

Das oito vítimas, cinco estavam na aeronave e três estavam na pista de skate perto de onde o avião caiu.

A Força Aérea Brasileira, através do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), estão apurando as causas do acidente.

