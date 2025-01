Suspeito de feminicídio no Rio preso pela polícia mineira

Num trabalho conjunto, as polícias civis de Minas Gerais e Rio de Janeiro prenderam um suspeito de feminicídio ocorrido no estado vizinho, em fevereiro do ano passado. A prisão ocorreu nesta quinta-feira (9/1) na cidade mineira de Carandaí, no Campo das Vertentes.

Segundo informações da Polícia Civil carioca, na data do crime, o suspeito teria atirado na cabeça da ex-companheira, após uma discussão, na presença de sete crianças, sendo dois filhos do investigado e cinco da vítima. Após cometer o feminicídio, o suspeito fugiu do local com a arma, calibre 12, utilizada no crime.





O suspeito e a vítima se relacionaram durante um curto período. Eles, porém, viviam em uma relação conturbada por brigas e discussões, na maioria das vezes presenciadas pelas crianças. Ainda segundo levantado, a vítima tentava sair do relacionamento, mas era impedida pelo suspeito.

Em dezembro de 2024, foi expedida a prisão preventiva do suspeito e, desde então, policiais da 66ª Delegacia de Polícia Civil do Rio de Janeiro, em Piabetá, vem procurando o assassino.

Os policiais do Rio de Janeiro descobriram, por meio de um trabalho de seu Serviço de Inteligência, que o suspeito havia tomado um ônibus, em 8 de janeiro de 2025, com destino à cidade mineira de Carandaí. Foi então que pediram ajuda à Polícia Civil mineira, que efetuou a prisão.