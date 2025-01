"Solicitamos providências imediatas", diz casal que sofreu homofobia em viagem

Wellington Gabriel Santos e Ailton Flávio da Silva gravaram um ataque homofóbico sofrido por eles em uma viagem de ônibus entre Balneário Camboriú (SC) e São Paulo (SP) após o ano novo. O vídeo mostra uma mulher chamando os rapazes de "bibas do c*****" e "viad** do c******".

Ao Correio, Wellington disse que o casal tentou dialogar com a mulher para entender o motivo das ofensas. "Contudo, ela nos acusou, de forma agressiva e infundada, de termos derramado uma bebida escura em seus pertences, que estavam abaixo do assento dela. Informamos que não fomos nós e que a única bebida que tínhamos era água, mas ela insistiu nas acusações e nos humilhou publicamente", afirmou.

Leia também: Casal afirma ter sido vítima de agressões e homofobia em bar de Ceilândia

"Essa situação gerou uma crise de ansiedade no meu namorado, Ailton Flávio, que já faz terapia justamente para tratar ansiedade e pânico. Ele começou a chorar e teve grande dificuldade em se acalmar", ressaltou.

A gravação feita pelo casal mostra um diálogo depois de a mulher saber que não tinham sido eles que derramaram a bebida. "Acontece", declarou ela sobre o ataque realizado pouco tempo antes.

Assista ao vídeo:

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com Santos, um dos motoristas da Gadotti Turismo, empresa responsável pela viagem, foi informado sobre o ocorrido. No entanto, a viação não teria oferecido qualquer suporte. Na parada para o jantar, os rapazes reforçaram o pedido de ajuda ao motorista, solicitando os dados da passageira que os agrediu verbalmente, mas ele afirmou que não poderia fazer nada sobre o episódio.

"Diante da gravidade da situação e do descaso da viação Gadotti, solicitamos providências imediatas para que situações como essa não se repitam e para que sejam tomadas as medidas cabíveis em relação à passageira que praticou atos de homofobia contra nós", finalizou Wellington.

Leia também: MPRJ denuncia conselheiro por homofobia contra o presidente do Flamengo

Os homens abriram um boletim de ocorrência, e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo. Ao Correio, a Secretaria de Segurança Pública do estado informou que os ataques são investigados pelo 78º Distrito Policial (Jardins). "Nos próximos dias, as equipes da unidade irão notificar as vítimas e os envolvidos para prosseguimento das diligências visando ao esclarecimento dos fatos", completou.

O Correio entrou em contato com a Gadotti Turismo em busca de um posicionamento. Em caso de resposta, a matéria será atualizada. A reportagem não conseguiu localizar a passageira. O espaço está aberto para possíveis manifestações.