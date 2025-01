Jato fura pista em cidade do litoral paulista, explode, mata 1 e fere 5

O jato Cessna Citation, prefixo PR-GFS, explodiu, ontem, ao tentar pousar no aeroporto de Ubatuba (SP). O avião decolara horas antes do aeródromo de Mineiros (GO) e, a bordo, iam o empresário Bruno Almeida Souza, a mulher, Mireylle Fries, e os dois filhos, Lucca e Aila — todos ficaram feridos. Uma quinta pessoa, cujo nome não foi divulgado, machucou-se ao ser atingida por partes de aparelho. O piloto Paulo Seghetto, de 55 anos, morreu no acidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave perdeu o controle depois que tocou o solo e não conseguiu frear. Câmeras de segurança mostram o jato, ainda em velocidade, "furando" o limite do aeródromo e cruzando uma avenida, que fica entre o fim da pista e a orla marítima. É possível ver, também, que havia movimento de veículos e pessoas na hora (por volta das 10h15) em que o aparelho segue descontrolado rumo ao mar.

A explosão ocorreu no choque das asas, onde ficam os tanques de combustível, com a estrutura da pista de skate da Praia do Cruzeiro. Nesse instante, as câmeras de segurança mostram pessoas correndo assustadas e carros parando abruptamente para não serem atingidos. O que sobrou do aparelho parou dentro d'água.

O grupo de salvamento chegou rapidamente. Imagens feitas por pessoas que testemunharam o acidente, e que circularam nas redes sociais, mostram os socorristas com uma das crianças nos braços. Segundo o Corpo de Bombeiros, Bruno foi retirado da aeronave ferido e orientado, mas Mireylle e os dois menores tinham cortes e contusões e estavam atordoados. O piloto foi retirado com vida dos destroços, mas não resistiu.

Os feridos foram removidos para a Santa Casa de Ubatuba, mas, depois, seguiram para Hospital o Regional do Litoral Norte, no município vizinho de Caraguatatuba. Mireylle teve de ser operada de emergência, porém, até o fechamento desta edição, não havia a informação sobre o motivo. Bruno, os filhos e a pessoa atingida por destroços do jato apresentavam quadros estáveis.

A aeronave — cuja documentação estava em dia, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) — pertencia à família Fries, que atua no agronegócio em Goiás. A Rede Voa, que administra o aeroporto de Ubatuba, informou que "as condições meteorológicas eram degradadas", com chuva e solo molhado.

A pista em Ubatuba tem 940m de comprimento e, devido à proximidade com um morro, dispõe de menos de 500m para pousos na direção do mar. Essa limitação, combinada com as condições meteorológicas ruins no momento do acidente, está sendo apontada como a razão do acidente.

Única vítima fatal no acidente, o piloto Paulo Seghetto trabalhava como piloto profissional desde 1997, segundo suas redes sociais. Trabalhou em companhias aéreas como a Passaredo (hoje VoePass) e a Sete Táxi Aéreo. O corpo foi transferido para Ribeirão Preto e será sepultado hoje.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) enviou técnicos ao local para coletar dados e determinar a causa do acidente.

*Estagiária sob a supervisão de Fabio Grecchi

