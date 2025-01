Família sobrevivente de acidente aéreo é referência no agronegócio

Equipes de resgate trabalham após um avião particular explodir e cair na praia do Cruzeiro ao tentar decolar do aeroporto de Ubatuba, em Ubatuba, estado de São Paulo, Brasil, em 9 de janeiro de 2025. Segundo a Prefeitura de Ubatuba, uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas. - (crédito: WENDELL MARQUES / AFP)

Mireylle Fries, de 41 anos, o marido e os dois filhos sobreviveram à explosão de um avião de pequeno porte em Ubatuba, litoral de São Paulo, na quinta-feira (9/1). Conforme apurou o Correio, a mulher é filha de Milton e Maria Fries, produtores rurais que são referência no agronegócio goiano, de acordo com Luziano de Carvalho, delegado titular da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (DEMA) há 26 anos.

A família é produtora de soja e grãos e tem várias fazendas pelo estado. Uma delas, com mais de 7 mil hectares, abriga a foz do rio Araguaia e foi palco de um plano de regeneração ambiental. "Existia ali uma grande voçoroca, chamada chitolina. Junto do Milton, nós desenvolvemos um projeto para restaurar a região e a nascente do rio. Hoje, a voçoroca está totalmente estabilizada e é um exemplo para a recuperação de outras formações", afirmou ao Correio.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O plano de regeneração desenvolvido pela delegacia e aplicado na propriedade se chama Nascentes. E o objetivo é a "recuperação de nascentes, lagos naturais/artificiais e matas ciliares degradadas da Bacia do Ribeirão João Leite. Estas áreas são consideradas de preservação permanente pelo Código Florestal Brasileiro (Lei Federal nº 12.651/2012, art. 4º) e pela Lei Florestal Estadual goiana (Lei Estadual nº 18.104/13)".

Na propriedade dos Fries, existia ainda outra voçoroca, transformada em uma represa. Além disso, foi construído um corredor ecológico para ligar o Parque Nacional das Emas, localizado nos municípios de Mineiros, Chapadão do Céu, e parte de Costa Rica, à nascente do rio Araguaia.

"A família é muito consciente. Eles investem em tecnologia e qualidade produtiva, bem como na sustentabilidade. São um exemplo para todo o Brasil", completou Luziano.

Estado de saúde

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, o casal e as duas crianças seguem internados.

Mireylle, que até então estava no Hospital Regional do Litoral Norte (HRLN), foi transferida para a capital paulista. O estado dela, até o momento, é grave. Conforme fonte ouvida pelo Correio, a mulher foi internada no Sírio-Libanês. A reportagem entrou em contato com a assessoria do hospital, que respondeu que "não há informações públicas disponíveis" sobre o caso.

O marido, Bruno Almeida Souza, de 48 anos, e os dois filhos do casal, de 6 e 4 anos, permanecem no HRLN, com quadro de saúde estável, segundo a Secretaria de Saúde.

A família foi inicialmente levada para a Santa Casa de Ubatuba, hospital mais próximo do local do acidente. Durante a tarde de quinta-feira, porém, foram transferidos para o Hospital Regional, em Caraguatatuba.

Acidente



Estavam no avião que explodiu Mireylle, o marido e os filhos, bem como o piloto, que morreu. Outras três pessoas precisaram ser hospitalizadas: uma mulher e uma criança que foram atingidas pelo avião na rua e uma pedestre que torceu o pé ao tentar correr.

O avião derrapou na pista, não conseguiu parar, pegou fogo e caiu na água. Segundo a Prefeitura de Ubatuba, chovia muito no momento do pouso, o que pode ter causado o acidente.