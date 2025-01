Noiva tem vestido roubado, mas realiza casamento dos sonhos com ajuda de amigos

Uma noiva teve seu vestido de casamento roubado um dia antes do evento em Maringá (PR). Bruna Leite e Gabriel Leite tiveram o carro furtado na véspera do enlace matrimonial, perdendo, além do veículo, o vestido, o terno do noivo, as lembrancinhas e a mala para a lua de mel. Mesmo assim, a cerimônia aconteceu, no último dia 15, graças a uma corrente de solidariedade que envolveu amigos e fornecedores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ke?sia | Assessora de Eventos em Maringá (@kesiafantiassessoria)

Conforme contaram ao portal g1, os noivos foram visitar uma tia e estacionaram em frente ao prédio. Como sempre faziam.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Eu perdi o chão. Ela estava estacionada na frente do prédio e quando não vimos o carro lá, eu entrei em choque. Achei que tinha deixado desengatado e então eu e o meu sogro fomos procurar. Eu não queria acreditar no que estava acontecendo, era um pesadelo”, lembrou o noivo ao portal.

As alianças, por pouco, quase foram furtadas. Isso porque a noiva pensou em deixar as joias no carro, mas, de última hora, decidiu levá-las na bolsa. Ao todo, a estimativa é que o prejuízo chegue a R$ 50 mil.

Porém, apesar do dinheiro, o que pesou mais para Bruna foi perder seu vestido de noiva. “Para mulher isso é muito mais difícil do que para o homem. E dizem que o vestido te escolhe, né? Eu provei vários e quando provei aquele, meus olhos brilharam. Eu queria muito ter casado com ele, mas infelizmente não deu”, contou.

Com poucas horas para o casamento, Bruna foi em busca de um novo vestido. Ela contou com a ajuda de sua cerimonialista e de uma amiga, que conseguiram entrar em contato com a loja que tinha alugado o vestido. A proprietária prontamente conseguiu uma vendedora e uma costureira para socorrerem a noiva roubada.

Ela provou vários vestidos e, no meio da tarde, conseguiu um vestido que a agradasse e estivesse ajustado a seu corpo. A dona da loja ainda entrou em contato com uma alfaiataria, que conseguiu socorrer Gabriel com o terno.

“Durante o casamento eu estava numa paz. Tem coisa que não depende da gente. O que eu poderia fazer para mudar aquela situação, eu fiz. E foi tudo lindo! Só tenho gratidão a todos que nos ajudaram”, agradeceu a noiva.

No entanto, na hora de ir embora, a caminhonete (que era do pai da noiva) já não estava mais lá. O carro não foi encontrado e o furto está sendo investigado pela Polícia Civil. Dias depois da festa, o vestido e o terno foram encontrados em uma estrada.