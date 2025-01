Saiba quem é o piloto que morreu em acidente aéreo em Ubatuba

O piloto que morreu após a explosão de um avião em Ubatuba, no litoral paulista, se chamava Paulo Seghetto. Seghetto era de Goiânia e faleceu após ser removido das ferragens em parada cardiorrespiratória, apesar das tentativas de reanimação.

O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (9/12), na Praia do Cruzeiro. Segundo informações da concessionária responsável pelo aeroporto, a Rede VOA, após o pouso, a aeronave ultrapassou a pista e atravessou o alambrado, colidindo com uma mulher e uma criança, que foram socorridas com vida.

A aeronave, um Cessna 525, partiu do Aeroporto Municipal de Mineiros, em Goiás (SWME), levando cinco ocupantes. Registros indicam que o avião pertence à família Fries. De acordo com o g1, estavam a bordo a filha de Maria Fries, Mireylle Fries, seu genro e os netos.

Do acidente

O acidente deixou oito pessoas feridas, cinco que estavam na aeronave (três adultos e duas crianças) e três que estavam na pista de skate onde o veículo caiu. A Prefeitura de Ubatuba confirmou o óbito do piloto do avião.











Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o avião cruza a pista e em seguida explode já na faixa de areia. Outros registros mostram uma multidão de pessoas e equipes de resgate reunidas em meio aos destroços do avião, que ficou parado à beira do mar.