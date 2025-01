Sobreviventes de explosão de avião seguem internados; saiba estado de saúde

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, o casal e as duas crianças que sobreviveram à explosão de um avião de pequeno porte em Ubatuba, no litoral de São Paulo, na quinta-feira (9/1), seguem internados.

Mireylle Frias, de 41 anos, que até então estava no Hospital Regional do Litoral Norte (HRLN), foi transferida para a capital paulista. O estado dela, até o momento, é grave. Conforme fonte ouvida pelo Correio, a mulher foi internada no Sírio-Libanês. A reportagem entrou em contato com a assessoria do hospital, que respondeu que "não há informações públicas disponíveis" sobre o caso.

O marido, Bruno Almeida Souza, de 48 anos, e os dois filhos do casal, de 6 e 4 anos, permanecem no HRLN, com quadro de saúde estável, segundo a Secretaria de Saúde.

A família foi inicialmente levada para a Santa Casa de Ubatuba, hospital mais próximo do local do acidente. Durante a tarde de quinta-feira, porém, foram transferidos para o Hospital Regional, em Caraguatatuba.

Acidente



Estavam no avião que explodiu Mireylle, o marido e os filhos, bem como o piloto, que morreu. Outras três pessoas precisaram ser hospitalizadas: uma mulher e uma criança que foram atingidas pelo avião na rua e uma pedestre que torceu o pé ao tentar correr.

O avião derrapou na pista, não conseguiu parar, pegou fogo e caiu na água. Segundo a Prefeitura de Ubatuba, chovia muito no momento do pouso, o que pode ter causado o acidente.