Mãe assassinada em meio às buscas por filha desaparecida foi morta pelo ex, diz Polícia Civil

A Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCSP) está à procura do homem acusado de assassinar Aneíldes Gonçalves, 52 anos, encontrada carbonizada em uma área de mata no município de Jaguariúna, em 7 de dezembro do ano passado. O caso ganhou grande repercussão no estado, já que Aneíldes buscava incansavelmente por informações sobre o paradeiro da filha, Beatriz de Oliveira Santos, de 15 anos, desaparecida desde 22 de abril de 2024. A jovem ainda não foi encontrada.

No dia em que saiu de casa, câmeras de segurança flagraram Aneíldes indo em direção a um carro estacionado na porta da residência, em Guarulhos. A mulher entrou no veículo, por volta das 19h, de maneira voluntária. Horas depois, o corpo da funcionária pública foi encontrado em um terreno abandonado. Os investigadores da delegacia da região de Jaguariúna identificaram o suspeito. Trata-se de Ricardo da Silva, ex-namorado dela.

Homem é procurado pela polícia paulista (foto: Material cedido ao Correio)

Segundo informações preliminares, os dois mantiveram um relacionamento entre dois e três anos, mas a motivação do crime ainda não foi esclarecida. À época dos fatos, o que chamou a atenção da família foram mensagens enviadas por Aneíldes ao ex-namorado. Nas conversas, a mulher responde calmamente ao homem, dizendo que está bem e que dormiu tranquilamente. No entanto, as mensagens foram enviadas no domingo — dia em que o corpo de Aneíldes já havia sido encontrado carbonizado. Por esse motivo, a família acredita que as mensagens enviadas por Aneíldes não tenham sido, de fato, mandadas por ela.

Desaparecimento da filha

Aneíldes foi morta no período em que buscava por informações do desaparecimento da filha de 15 anos. Beatriz de Oliveira saiu da casa onde morava com a mãe, no bairro de Recreio São Jorge, em 22 de abril, para ir à escola, distante apenas 20 minutos de ônibus.

Ela chegou à escola e saiu no horário normal, como foi confirmado pela família. Depois disso, nunca mais foi vista. Beatriz enviou mensagens em "tom estranho" para o namorado, de acordo com a família. “O texto dizia: ‘Quero sumir’, que estava triste e chateada.

Até hoje, o sumiço da jovem nunca foi desvendado. Enquanto esteve viva, Aneíldes saiu à procura da filha todos os dias, percorrendo bairros perigosos de São Paulo, favelas, hospitais e terrenos baldios.

A princípio, Ricardo, ex de Aneíldes, não tem envolvimento com o desaparecimento da enteada, mas a polícia segue em investigação. Qualquer informação que leve ao paradeiro do suspeito pode ser feita aos números 190 e 197.