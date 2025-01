Metapneumovírus humano causa morte de criança de 1 ano no Paraná

Uma criança de 1 ano e 2 meses morreu, em dezembro do ano passado, devido a doença causada pelo metapneumovírus humano (HMPV, sigla em inglês) no Paraná, onde morava com a família. De acordo com nota da Secretaria de Saúde do estado (Sesa) ao Correio, o bebê, uma menina, foi diagnosticado com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no início do mês e morreu no dia 13.

Moradora do município de Renascença, no sudoeste paranaense, a criança apresentou resultado detectável para HMPV — um “vírus respiratório comum”, segundo a Sesa, “que pode causar infecções das vias respiratórias superiores e inferiores”. O diagnóstico foi revelado primeiramente em exame realizado por laboratório particular, e confirmado, posteriormente, pelo Laboratório Central do Estado (Lacen-PR).

Frequentemente associado a doenças leves, como a gripe, o metapneumovírus humano pode evoluir para quadros mais graves, como pneumonia — especialmente em crianças, idosos e pessoas com comorbidade — ou o SRAG que vitimou o bebê em dezembro. Matéria publicada no site da Fiocruz explica que os sintomas do vírus são, em geral, leves: tosse, febre e congestão nasal.

O HMPV foi identificado em 2001, na Holanda, e, em 2004, chegou pela primeira vez ao Brasil. De acordo com a Secretaria de Saúde, o vírus registrou, no ano passado, mais de 800 casos apenas no Paraná. Leia também: Gripe aviária: vírus não circula entre humanos, reforça a OMS

Surto de casos na China

De acordo com o que a chefe do Laboratório de Vírus Respiratórios, Exantemáticos, Enterovírus e Emergências Virais do Instituto Oswaldo Cruz (IOC), a virologista Marilda Siqueira, contou à Fiocruz, “as infecções respiratórias tendem a aumentar durante o inverno”.

No Brasil — bem como em outros países do hemisfério sul — é frequente, por exemplo, entre junho e setembro, a ocorrência de casos de gripes e resfriados, inclusive causados pelo metapneumovírus humano. Em países do hemisfério norte, como a China, em que o inverno ocorre entre dezembro e março, é comum, portanto, o aumento quadros relacionados a vírus como o HMPV durante essa época do ano.

A virologista afirma que a situação com o metapneumovírus é “completamente diferente” da causada pela Covid-19, por exemplo. “Ele é um velho conhecido dos cientistas. Já o SARS-CoV-2, que causou a pandemia, era uma nova cepa de coronavírus que não havia sido identificada antes em seres humanos.”

Como prevenir

A OMS explica que o HMPV se espalha por meio de gotículas, contato próximo ou superfícies contaminadas. Assim, são ideais para preveni-lo medidas simples que também servem para evitar doenças respiratórias — usar máscaras de proteção facial, manter os ambientes bem ventilados, cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar, higienizar as mãos com frequência e evitar tocar em olhos, nariz e boca.