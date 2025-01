Deputado cobra Itamaraty sobre Venezuela fechar fronteira com o Brasil

O deputado federal Hiran Gonçalves (PP-RR) cobrou do governo federal um posicionamento sobre o fechamento da fronteira do Brasil com a Venezuela e pediu ao Ministério das Relações Exteriores uma providência rápida para liberar a rodovia que liga os dois países no município de Pacaraima (RR).

Em vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar afirma que o fechamento da fronteira afeta diretamente os brasileiros e destacou que caminhoneiros estão presos do outro lado da fronteira sem conseguir retornar para o Brasil.

“O fechamento prejudica brasileiros, especialmente os caminhoneiros que estão voltando para o Brasil. Já informei ao Itamaraty para que tome providências imediatas para liberar o direito desses caminhoneiros de voltarem para sua pátria”, declarou Hiran Gonçalves.

O fechamento da fronteira do Brasil com o a Venezuela foi noticiado em primeira mão pelo Correio Braziliense nesta sexta-feira (10/01). A interdição foi realizada pelas forças de segurança da Venezuela, que controlam a fronteira, conforme informou a Polícia Militar de Roraima, que está monitorando o local.

A Venezuela também fechou a fronteira com a Colômbia com o objetivo de evitar interferências internacionais na posse do presidente Nicolás Maduro, que iniciou o terceiro mandato nesta sexta-feira (10/01).

O Correio procurou o Itamaraty e o Exército Brasileiro, mas ainda não obteve resposta. O Ministério da Defesa afirmou que não vai se manifestar sobre o assunto.