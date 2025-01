PM reformado manda filho de 12 anos atirar após discussão de trânsito

Uma discussão de trânsito no Bairro Paraíso, em Cataguases, na Zona da Mata mineira, terminou em tragédia na quinta-feira (9/1). Um homem, de 36 anos, foi baleado por um adolescente, de 12, filho de um policial militar reformado do Rio de Janeiro.



De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o conflito começou após o militar reformado, de 52, questionar o vizinho por dirigir em alta velocidade na Rua Francisco de Souza Pinheiro. Durante a briga, o garoto pegou a arma do pai e atirou contra o homem. Testemunhas afirmaram que o policial teria ordenado ao filho que disparasse.

A vítima foi socorrida e levada a um hospital, onde passou por cirurgia. Até o momento não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.



O PM reformado foi preso por participação no crime e por não ter guardado a arma de forma segura. Já o adolescente e o revólver utilizado não haviam sido localizados até a publicação desta matéria.

A Polícia Civil segue investigando o caso.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular