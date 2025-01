Condenado por estupro de 17 mulheres é preso por inteligência artificial

Fernando Bispo da Silva, de 52 anos, foi preso nesta sexta-feira (10/1), na região central de São Paulo (SP). Ele foi identificado pelo sistema de reconhecimento facial do programa Smart Sampa, da Prefeitura da cidade, que utiliza inteligência artificial. De acordo com a Polícia Civil, ele tinha sido condenado a 73 anos de prisão por ter estuprado 17 mulheres.

Fernando Bispo é natural de Mar Vermelho, no Alagoas, foi identificado por uma das câmeras enquanto caminhava na região da Rua 25 de Março e preso pela Guarda Civil Metropolitana. Em seguida, ele foi levado para a delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.

Fernando estava foragido desde outubro do ano passado. De acordo com as investigações, ele tinha um padrão para cometer os crimes. Ele aparecia encapuzado e armado com um facão e intimidava as mulheres quando desciam no ponto de ônibus e as levava para um matagal próximo à parada.

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, o sistema Smart Sampa utiliza inteligência artificial para cruzar as imagens com o banco de dados de procurados e foragidos da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e o de pessoas desaparecidas da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC).

O programa também tem acesso ao banco de dados do governo federal para identificar veículos roubados ou furtados em circulação pela cidade. Ao todo, são 20 mil câmeras instaladas pela cidade.

O sistema já ajudou a identificar e prender 388 foragidos da Justiça nos seis primeiros meses de funcionamento do sistema. Além disso, contribuiu para a prisão em flagrante de 1.532 criminosos.

