Diva Guimarães, professora que emocionou a Flip, morre aos 85 anos

A professora aposentada Diva Guimarães, que se tornou conhecida nacionalmente após emocionar presentes na Flip - Festa Literária Internacional de Paraty de 2017, morreu, aos 85 anos. A morte foi anunciada nas redes sociais neste sábado, 11, e confirmada pelo serviço funerário de Curitiba (PR). O velório e sepultamento ocorrerão amanhã, 12, na Capela Luto Curitiba, na capital paranaense.

Diva Guimarães viralizou nas redes sociais após fazer um relato comovente durante uma sessão da Flip que contava com a presença do ator Lázaro Ramos. Ela contou ser neta de escravos e falou sobre como superou obstáculos para virar professora, profissão à qual dedicou 40 anos.

"Aos 6 anos, eu amadureci", disse em sua fala. "As freiras do meu colégio contavam a seguinte história: Deus criou um rio e mandou todos tomarem banho. As pessoas que são brancas (que eram trabalhadoras, inteligentes) chegaram nesse rio, tomaram banho e ficaram brancos. Nós chegamos no final, quando todos tinham tomado banho, e o rio só tinha lama. Nós só conseguíamos tocar as mãos e os pés no rio. E era por isso que só tínhamos as palmas das mãos e as solas dos pés claras. Era isso que ela contava para os brancos para dizer que nós éramos preguiçosos."

Foi aplaudida de pé pela plateia e deixou até Ramos emocionado, conforme relato publicado pelo Estadão na época. Em apenas um dia, os vídeos com a fala de Dona Diva haviam acumulado mais de 12 milhões de visualizações nas redes sociais.

Anos depois, Diva foi convidada por Ramos para uma participação especial no filme Medida Provisória, lançado em 2022 e dirigido por ele. "Dona Diva é mais uma das janelas de inspiração que o Medida Provisória tenta abrir. Agradeço todos os dias por tê-la encontrado e por aprender com ela cada vez que a gente se fala", escreveu Ramos nas redes sociais, pouco após o lançamento do filme.

