Novo laudo mostra que suspeita de envenenar crianças no Piaui pode ser inocente

Um novo laudo aponta que uma mulher que está presa há cinco meses suspeita de matar dois irmãos de 7 e 8 anos em Parnaíba, no Piauí, pode ser inocente. O resultado da perícia nos cajus que teriam sido comidos pelas crianças antes de morrer mostrou que não havia presença de terbufós (substância tóxica usada em inseticidas) nas frutas. As informações são do Fantástico, da TV Globo.

O laudo foi concluído um dia depois que Francisco de Assis da Costa, padrasto da mãe das crianças, foi preso como principal suspeito de envenenar um baião de dois comido por ele e toda a família em um almoço no primeiro dia deste ano — e que resultou na morte de quatro pessoas.

A investigação foi reaberta e as suspeitas da morte dos irmãos de 7 e 8 anos também recaem sobre Francisco.

"Ainda não há um elemento que o coloque diretamente na cena do crime, mas já há informação de que aquelas crianças teriam ingerido outro alimento que não o caju. Ou seja, há um fato novo e, havendo um fato novo, é preciso que se analise toda essa circunstância", diz o promotor do caso", disse o Ministério Público.

O Correio tenta contato com a Polícia Civil do Piauí e com o Ministério Público para saber mais informações do caso, mas ainda não obteve retorno.