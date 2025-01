Chuvas deixam 11 mortos em Minas Gerais

As chuvas que vêm causando grandes transtornos desde o fim de semana fez 25 mortos nas últimas 72 horas. A pior situação é em Minas Gerais, estado mais afetado pelas tempestades. São 11 óbitos nos municípios de Ipatinga (10) e Santana do Paraíso (um), incluindo duas crianças.

De acordo com a meteorologia, a chuva foi intensa na região — pelo menos 80 milímetros em pouco menos de uma hora. "É uma quantidade muito grande de água, em um curto espaço de tempo, e Ipatinga teve muitos problemas: casas que foram barranco abaixo, inundadas e avenidas obstruídas. Ainda não conseguimos contabilizar o número de casas soterradas. Se olhássemos em uma situação normal, não é uma chuva para causar muitos estragos. Mas não estamos em uma situação normal — nossas redes pluviais estão obstruídas, as terras estão encharcadas", lamentou o prefeito Gustavo Morais Nunes (PL).

Ele afirmou que a cidade sempre teve problemas com imóveis construídos em locais irregulares e que a prefeitura, periodicamente, realiza fiscalizações para evitar que novas construções sejam feitas. Os desabrigados estão sendo levados para o Estádio Ipatingão, na região de Novo Cruzeiro.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Walisson Medeiros, a Unidade de Pronto Atendimento de Ipatinga também foi atingida. "Nesse momento, a UPA não tem condição de realizar nenhum atendimento em porta. Todos os pacientes que estavam aqui, aguardando transferência para o hospital, serão transferidos", explicou. Os pacientes de emergência estão sendo encaminhados às unidades de saúde de municípios vizinhos, como Coronel Fabriciano e Timóteo.

Ao todo, mais de 200 pessoas estão desalojadas em Ipatinga, de acordo com informações da prefeitura. O município decretou situação de emergência por 180 dias e disponibilizará auxílio aos afetados.

O governador Romeu Zema (Novo) está "acompanhando os trabalhos na cidade de Ipatinga, que foi acometida por fortes chuvas na madrugada, ocasionando o deslizamento de terra em diversas áreas e, infelizmente, soterramento de residências". Depois do atendimento emergencial, ele salienta que a partir de agora o momento é prestar ajuda humanitária.

"A Defesa Civil está acompanhando a questão dos desalojados e desabrigados, que totalizam aproximadamente 200 pessoas. A Defesa Civil trará kit limpeza, kit higiene e colchões", anunciou. A Polícia Militar mineira enviou 40 militares e nove viaturas, enquanto que o Corpo de Bombeiros trabalha com 27 militares e sete viaturas.

Estrada



Em Capela (SE), um trecho da SE-438 — que faz ligação com a BR-101 — desabou e matou duas pessoas, sendo que mais uma está desaparecida. Dois carros que passavam no momento em que a estrutura ruiu foram arrastados pela força da água, segundo o Corpo de Bombeiros Militares do Estado.

O governador Fábio Mitidieri (PSD) visitou a região e formou um comitê de gerenciamento de crise para lidar com os danos causados pelas chuvas. "Registramos mais de 180 mm de chuva em Capela, na sexta-feira e no sábado, o que é um volume muito grande. Foi uma fatalidade da natureza, mas toda equipe está aqui preparada para atuar", afirmou.

Em Recife, foram registrados 118mm de chuva na madrugada de ontem, segundo dados da Agência Pernambucana de Águas Limpas e Clima (APAC). O volume é maior do que o esperado para todo o mês de janeiro, que recebe, em média, de 80mm a 100mm.

Pará, Bahia e Espírito Santo também estão em alerta para as fortes chuvas, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para as próximas horas. (Com Agência Estado)

*Estagiário sob a supervisão de Fabio Grecchi

