Chuvas causam transtornos em diversas regiões DF; confira estragos

A tarde deste domingo (12/01) foi marcada por fortes chuvas em diversas regiões administrativas do Distrito Federal. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a tempestade causou ocorrências de alagamentos, esgotamento e queda de muro nas regiões de Águas Claras, Vicente Pires e Parkway. Não há relatos de vítimas.

Com o alagamento, carros ficaram ilhados na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), na entrada do Parkway e no Guará II. Foi registrada queda de muro em Águas Claras, na Rua das Carnaúbas, atingindo veículos estacionados. Uma casa ficou alagada na Rua 6 de Vicente Pires, solicitando esgotamento. A Rua 7 de Arniqueiras ficou inundada, com veículos ilhados. Uma garagem de prédio ficou alagada na quadra 301 de Águas Claras.

O CBMDF reforça à população que, em casos de chuvas intensas, evite transitar por vias alagadas, não estacione próximo a árvores e redobre a atenção em possíveis locais de risco.

Tempo

Com nebulosidade e tempo abafado na manhã deste domingo (12/1), a capital federal começa a receber, no período da tarde, fortes tempestades acompanhadas de rajadas de tempo e trovoadas. As precipitações devem seguir até à madrugada de segunda (13), retornando a partir das 10h, segundo o portal Climatempo.

Conforme estimou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros atingem a máxima de 28°C, enquanto a umidade relativa do ar chega a quase 100% em Brasília. Ainda de acordo com o Inmet, o Distrito Federal está sob alerta amarelo, condição que indica perigo potencial para precipitações, na qual são esperadas até 50 mm de chuvas.

No início da semana, essa previsão permanece. Os termômetros caem para 25°C nessa segunda-feira, e, na quarta (15), atingem a máxima de 24°C. Na terça (14), o quantitativo de chuvas deve bater os 40,7 mm, o maior dos próximos cinco dias. O céu encoberto de nuvens se mantém, no mínimo, até quinta (16).