Mais de 40 mil católicos em celebração de fé

Três dias de orações, louvores, reflexões, testemunhos, pregações e música estão programados para marcar os 35 anos de história da Comunidade Obra de Maria, instituição criada em 1990, em Pernambuco, com a missão de evangelizar e acolher fiéis católicos, e que hoje conta com mais de 5 mil missionários e voluntários em 61 países.



Segundo Gilberto Barbosa, cofundador da Obra de Maria, a celebração será “um marco de fé, união e transformação, que promete deixar uma marca indelével na história da evangelização mundial”.

Gilberto Barbosa (foto: Divulgação/Kleyvson Santos)

Sob o tema “Faça-se em mim segundo a tua palavra” (Lucas 1:38), a celebração começa nos dias 17 e 18, a partir de 8h30, no Centro de Convenções do Recife, com missas, testemunhos e pregações.

O ponto alto ocorrerá no dia 19, à tarde, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife, com a presença mais aguardada é da Irmã Kelly Patrícia, cofundadora do Instituto Hesed, de Fortaleza. É esperado um público de 40 mil pessoas, com delegações de 61 países, além de 300 padres e 200 bispos, que estarão presentes em Pernambuco para retiros, celebrações litúrgicas, pregações e shows.

Irmã Kelly (foto: Divulgação/Kleyvson Santos)

Natural de Fortaleza, no Ceará, e nascida em 1971, Irmã Kelly Patrícia é o rosto e a voz que levaram a espiritualidade de santos como Santa Teresa d’Ávila e São João da Cruz a incontáveis fiéis no Brasil e no mundo.

Entre os álbuns que se destacam em sua discografia está Et Verbum... (2000), um tributo aos 2000 anos da Encarnação de Jesus, e Em uma Noite Escura (2002), inspirado na espiritualidade de São João da Cruz. Em 2003, lançou os CDs de oração Ofício da Imaculada e O Santo Rosário, que se tornaram ferramentas de evangelização.

Além da apresentação de Kelly Patrícia, às 18h40, outras presenças ilustres foram confirmadas. Às 14h, haverá a Santa Missa presidida pelo Padre Marcelo Rossi, e, às 17h, está prevista a participação do Padre Fábio de Melo.

Padre Fábio de Melo (foto: Divulgação/Kleyvson Santos (1))

Frei Gilson volta a Pernambuco

Com mais de 15 milhões de seguidores nas redes sociais, o sacerdote traz sua pregação com orações e reflexões ao aniversário de uma das maiores comunidades católicas do Brasil Frei Gilson retorna à celebração da Comunidade Obra de Maria após cinco anos para participar do evento que marcará os 35 anos da instituição.

Frei Gilson (foto: Divulgação/GABRIEL PONTUAL)

O sacerdote carmelita, que mobiliza uma legião de fieis nas redes sociais, onde realiza suas lives, orações e evangelizações que alcançam milhões de pessoas, se apresenta no dia 19 de janeiro, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. Os ingressos já estão esgotados há mais de um mês.



Com quase de 6 milhões de inscritos no YouTube, mais de 6 milhões no Instagram e mais de 3 milhões no Facebook e no Tiktok, Frei Gilson conquistou uma audiência fiel na internet durante a pandemia da covid-19 por rezar o rosário diariamente e por suas pregações e orações, que alcançam tanto os jovens quanto os adultos.



O rosário, uma devoção mariana, envolve meditar sobre momentos importantes na vida de Jesus e Maria. Frei Gilson costuma ressaltar a importância da oração.

Confira a programação completa:

Dias 17 e 18 de janeiro – Teatro Guararapes (Centro de Convenções):

Sexta-feira – 17/01:

· 08h50 – Santo Terço

· 09h20 – Testemunho - membros da Obra de Maria

· 11h00 – Adoração com Frei Josué, Irmã Zélia e Ironi Spuldaro

· 14h30 – Pregação com Patti Mansfield

· 16h30 – Testemunhos - Amigos da Obra de Maria

· 17h30 – Preparação para a Santa Missa (Celebrante: Dom Alberto Taveira)

Sábado – 18/01:

08h50 – Santo Terço em cinco línguas (Italiano, Inglês, Francês, Espanhol, Holandês e Português de Portugal) e oferenda de um coração com 35 rosas à Virgem Maria, com Maria Salomé

09h40 – Pregação com Prado Flores

11h15 – Momentos de testemunhos

14h15 – Testemunhos - Amigos da Obra de Maria

15h00 – Pregação com Patti Mansfield

16h45 – Entrada das bandeiras

17h00 – Santa Missa (Celebrante: Dom Paulo Jackson)

20h00 – Show das Nações com o Ministério Obra de Maria e Amigos



Domingo — 19/01

Manhã (Teatro Guararapes):

08h30 às 10h00 – Adoração, oração, animação, adoração aos fundantes e Santa Missa com Cardeal Dom Paulo



Tarde e Noite (Arena de Pernambuco):

12h00 – Início da programação com apresentação da Família Obra de Maria

14h00 – Santa Missa presidida por Padre Marcelo Rossi

15h40 – Padre João Carlos

16h20 - Padre Damião Silva

17h00 - Padre Fábio de Melo

18h40 - Instituto Hesed - Irmã Kelly Patrícia

19h50 - Frei Gilson/Entrada do Santíssimo

21h30 - Dunga/ Eliana Ribeiro/ Eros Biondini