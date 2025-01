Ousadia do crime: "caveirão" rola ladeira e ônibus são incendiados

Dois episódios de violência chamaram a atenção, ontem, para a situação da segurança pública no momento em que governo e unidades da Federação tentam um acordo em torno de uma proposta de emenda constitucional para o combate ao crime organizado. Em Porto Velho (RO), 18 ônibus foram queimados, de um total de 21 que foram incendiados desde segunda-feira em uma onda de violência que, segundo as autoridades de segurança, são em reação à operações realizadas contra crimes no residencial Orgulho do Madeira — área na Zona Leste da capital dominada pelo Comando Vermelho. No Rio de Janeiro, as polícias Militar e Civil, além do Ministério Público do estado (MP-RJ), realizaram uma operação no Complexo do Alemão, na Zona Norte carioca, contra a "Caixinha do CV" — o núcleo financeiro da facção. O saldo foi de três mortos e 12 presos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na capital de Rondônia, a crise começou após o cabo da Polícia Militar Fábio Martins ser assassinado com seis tiros na cabeça no residencial Orgulho do Madeira, onde morava. A PM afirma que a execução teria sido consequência das operações contra o Comando Vermelho no local, habitado por mais de 15 mil pessoas. Nessa incursão, houve prisões e uma pessoa — cujo nome não foi divulgado — foi morta em confronto.

Desde o dia 13, Porto Velho está sem transporte coletivo após ônibus serem incendiados. Na terça-feira, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, autorizou o envio da Força Nacional de Segurança Pública a Porto Velho — 60 agentes foram enviados e outros devem chegar nos próximos dias. Mas o anúncio do reforço da FN não intimidou os criminosos, que voltaram a atacar e incendiar coletivos.

Dos 18 ônibus foram queimados pelos criminosos na madrugada de ontem, 13 são da prefeitura — um prejuízo calculado em aproximadamente R$ 5 milhões. O prefeito da capital, Léo Moraes, solicitou que o Exército reforce a segurança para o transporte público voltar a circular normalmente.

No Rio de Janeiro, a Operação Torniquete tentou cumprir 14 mandados de prisão de suspeitos que estariam envolvidos com a "Caixinha do CV", núcleo financeiro da facção. Três suspeitos morreram em confronto com as polícias, 12 pessoas foram presas e quatro saíram feridas — incluindo um policial do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), que não corre risco de morte. Ao todo, foram cumpridos oito mandados de prisão e quatro pessoas foram presas em flagrante.

Uma cena, porém, chamou a atenção para o nível de preparo dos integrantes da facção criminosa contra as incursões policiais: ao tentar manobrar no alto de uma das ladeiras do Complexo do Alemão, o blindado do Bope começou a deslizar porque os traficantes jogaram óleo no asfalto. É possível ver que as forças de segurança ainda tentaram dar aderência ao piso com serragem e outros detritos, mas isso não foi suficiente para que o "caveirão" rolasse rua abaixo. O veículo parou depois que chocou-se com carros que estavam estacionados na rua, que, empilhados, impediram que descesse ainda mais e causasse maiores estragos (veja acima a sequência de imagens).

Na operação, oito fuzis, uma submetralhadora, uma pistola, sete granadas, 12 carregadores e farta munição de vários calibres foram apreendidas. Os policiais descobriram, também, uma estufa para cultivo de maconha. O MP-RJ estima que a "Caixinha do CV" tenha movimentado mais de R$ 21,5 milhões, em 4.888 operações financeiras.