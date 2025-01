Terceiro dia de violência em Rondônia deixa 8 pessoas mortas

Oito pessoas morreram na noite de quarta-feira (15) em Porto Velho, em ataques promovidos pelo Comando Vermelho. A maioria das vítimas eram pedestres que transitavam pelas ruas. O confronto entre a Polícia Militar e a facção criminosa, que começou no início da semana, já resultou em prisões, mortes e destruição de mais de 20 ônibus e outros veículos.

Na quarta-feira, segundo a Rede Amazônia, quatorze pessoas foram baleadas na zona Leste da capital. Seis morreram, incluindo dois clientes de um bar atacados por criminosos armados e um ciclista alvejado em outra ação. Dois integrantes do Comando Vermelho também foram mortos em confronto com a polícia na zona rural de Porto Velho. A relação entre os ataques está sob investigação.

Para reforçar o combate ao crime, a Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso enviou um helicóptero, e o Ministério da Justiça deslocou 60 agentes da Força Nacional para a capital. Outros reforços estão previstos para os próximos dias. As autoridades buscam capturar nove chefes da facção e pessoas de influência no grupo.

Os ataques têm origem em operações recentes da Polícia Militar no conjunto habitacional Orgulho do Madeira, dominado pelo Comando Vermelho. A morte de um chefe da facção pela PM no dia 8 de janeiro e, dias depois, o assassinato de um cabo da polícia pela facção intensificaram os conflitos. Em resposta, a Operação Aliança Pela Vida resultou na ocupação do residencial e desencadeou novos ataques, incluindo a queima de ônibus.

