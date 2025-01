Balneário Camboriú decreta estado de emergência após fortes chuvas

A prefeitura de Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, decretou estado de emergência em decorrência das fortes chuvas que assolam a cidade desde a noite de quarta-feira (15/1). O mau tempo na conhecida cidade turística tem causado alagamentos em diversos pontos do município.



A água da chuva bloqueou avenidas da cidade, como a Atlântica, que percorre a região da orla de Camboriú, além de inundar carros e residências. Até a tarde desta quinta (16/1), pelo menos 17 vias foram interditadas devido aos alagamentos.

Chuvas em Balneário Camburiú (foto: Reprodução/Youtube Biel Turismo!!!)

Gabinete de crise

De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram registrados 197,8 milímetros de chuva nesta quinta-feira. Com isso, a média esperada para todo o mês de janeiro — 215mm — já foi ultrapassada e, no momento, 236,2 mm de chuva já foram registradas até o momento.

A alta concentração de água em um curto período de tempo causou alagamentos, pontos de interdição por todo o município e deslizamentos. A prefeita de Balneário Camboriú, Juliana Pavan (PSD/SC), anunciou nas redes sociais a criação de um gabinete de crise para monitorar a situação.

"A situação é grave e nos preocupa", afirmou em vídeo. Ela pediu que a população mantenha a atenção e evite sair de casa.