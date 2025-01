Quem eram os ocupantes do helicóptero que caiu em São Paulo

Quatro pessoas estavam no helicóptero que caiu em no Morro Tico Tico, em Caieiras, região metropolitana de São Paulo, nesta quinta (16/1). O homem encontrado morto era André Feldman, de 50 anos, CEO da BIG Brazil International Games, uma empresa de apostas online, e a mulher, Juliana Elisa Alves Maria Feldman, de 49 anos, estavam a bordo da aeronave e foram encontrados mortos perto dos destroços da aeronave.

A adolescente de 12 anos, filha do casal, foi resgatada com vida, bem como o piloto da aeronave, identificado como Edenilson de Oliveira Costa. Ambos foram encaminhados ao Hospital das Clínicas, conforme informou a Secretaria de Segurança de São Paulo.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, lamentou a morte do casal, por meio de uma publicação nas redes sociais. "Recebi com tristeza a notícia da morte do casal André e Juliana Feldman, vítimas de uma queda de helicóptero na grande São Paulo. Dois americanenses que se despedem de maneira trágica e que deixarão um legado de trabalho, dedicação e amizade".

A aeronave, saiu da capital na noite de quinta-feira (16) com destino a Americana, no interior do Estado, quando perdeu o sinal do GPS em uma mata fechada. Os destroços do helicóptero foram encontrados por volta das 6h30 pelo Comando de Aviação da Polícia Militar.

Segundo informações da Força Aérea Brasileira (FAB), o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) investigam as causas do acidente. Conforme a nota da FAB, a matrícula da aeronave é PRWVT. O modelo do helicóptero é um EC 130 B4. O fabricante da aeronave é a Eurocopter France.