Márcia Lage, carnavalesca da Mocidade, morre aos 64 anos

A carnavalesca Márcia Lage morreu aos 64 anos neste domingo (19/01), vítima de leucemia. A Mocidade Independente, do Rio de Janeiro, comunicou que está de luto e que as atividades sociais da escola estão suspensas por tempo indeterminado.

Vítima de leucemia, a brilhante profissional nos deixou na manhã deste domingo, dia 19 de janeiro. pic.twitter.com/au5aRoFxtz — Mocidade Independente (@GRESMIPM) January 19, 2025

Ao lado do marido, Renato Lage, a carnavalesca assinou o carnaval da Mocidade deste ano, com o enredo é Voltando para o futuro – Não há limites para sonhar.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), lamentou a morte de Márcia Lage e destacou que ela foi "essencial para o brilhantismo do Carnaval do Rio de Janeiro".

Veja a nota do governador do RJ na íntegra:

"É com grande tristeza que recebo a notícia do falecimento da carnavalesca Márcia Lage, aos 64 anos. Márcia foi uma artista grandiosa e essencial para o brilhantismo do Carnaval do Rio de Janeiro, contribuindo com importantes escolas de samba. Sua criatividade e talento deixaram um legado inesquecível nos desfiles e nas nossas tradições.

Seu trabalho faz parte da história cultural do nosso estado e continuará vivo nas memórias de todos que amam o Carnaval.

Minhas condolências à família, amigos e ao povo do samba e da Mocidade Independente de Padre Miguel, onde Márcia mais uma vez assina o Carnaval deste ano ao lado do marido, Renato Lage", escreveu Cláudio Castro.