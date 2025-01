Cidades de Mato Grosso estão em alerta por chuvas intensas

O governo de Mato Grosso criou, na sexta-feira (18/01), uma sala de situação para monitorar e atender aos municípios afetados pelas chuvas intensas. Até o momento, 16 cidades foram atingidas e centenas de pessoas ficaram desabrigadas.

Partes do estado estão em alerta laranja de perigo para chuvas intensas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Há também o alerta para risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, do Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe), somente nos primeiros 15 dias de janeiro, a média de chuvas registradas no estado foi de 171,4 milímetros. Isso equivale a 80% da média de chuvas de todo o mês de janeiro do ano passado, que foi de 215 mm.

O secretário adjunto de Proteção e Defesa Civil do Estado, coronel BM César Brum, diz que a sala vai atuar em regime de plantão. A inicativa tem caráter temporário e será mantida enquanto houver risco de desastres.

"A sala de situação vai atuar como um centro de coordenação em tempo real, concentrando em um único espaço os atores que vão dar a resposta aos municípios afetados, garantindo ações mais rápidas e eficientes para minimizar os impactos para a população", cita o coronel.

Resgates

Na sexta-feira (17/01), o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso resgatou 4 pessoas em Paranatinga. Entre elas, estavam um idoso e um cachorro. Em Confresa, uma família ficou ilhada e também foi resgatada pelos bombeiros.

Conforme o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), Paranatinga registrou 74 milímetros de chuvas nas últimas 24 horas. Já em Confresa foram 135 mm.

O governador Mauro Mendes anunciou que o governo vai ajudar na reconstrução de casas e pontes destruídas pelas fortes chuvas em Rio Branco e Salto do Céu.