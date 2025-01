Queda de avião monomotor deixa dois feridos no sul da Bahia

Dois homens ficaram feridos após um avião monomotor cair em Prado, município turístico no extremo sul da Bahia, neste domingo (19/1). As vítimas, que tem 62 e 27 anos, foram socorridas no local. Uma delas foi encaminhada para um hospital da região devido à gravidade dos ferimentos, enquanto a outra permanece em atendimento médico. As informações são do portal g1.

Leia também: Léo Batista noticiou em primeira mão as mortes de Getúlio Vargas e Ayrton Senna

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a aeronave de pequeno porte destruída em decorrência do impacto. Ao g1, a Polícia Civil do Estado da Bahia (PCBA) informou que está investigando a causa da queda. O monomotor caiu no bairro Caminho do Mar, próximo a um estabelecimento comercial.

Segundo testemunhas, antes de cair, o avião voava baixo e apresentava um barulho estranho.