Menino de 4 anos passa a noite perdido em área de mata e é resgatado

Um menino de quatro anos passou a noite sozinho, perdido, na área rural do município de Campestre de Goiás depois de se perder da família em um pesque-pague.

Conforme informado pelo Corpo de Bombeiros de Goiás, a corporação foi acionada por volta das 19h de sábado (18/1) e iniciou as buscas ainda pela noite. Atè as 3h da madrugada equipes de cães e mergulhadores buscaram o menino descartando a possibilidade de afogamento.

Pela manhã, as buscas foram retomadas e com o auxílio de um cão bombeiro o menino foi localizado em uma pastagem perto de um rebanho de gado, a 1 quilômetro de distância do local onde desapareceu.

"Buscamos em áreas de valas, grotas e represas e conseguimos identificar a criancinha na pastagem, próximo a um rebanho. Fizemos a abordagem, constatamos todos os sinais vitais, entregamos aos familiares, mas por segurança foi encaminhada a criança ao hospital de urgência de Trindade", explicou o capitão Marcos de Jesus Borges Peres, do Corpo de Bombeiros de Goiás.