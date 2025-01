Milícia cobrava vaga de estacionamento em hospital no Rio

Por Cyro Neves — Durante vistoria nesta terça-feira (21) no Hospital Municipalizado Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o prefeito em exercício, Eduardo Cavaliere e o secretário de saúde, Daniel Soranz, descobriram que a milícia cobrava estacionamento de pacientes e funcionários.

O espaço, agora, será reformado e o estacionamento será gratuito, como destaca Daniel Soranz.



“Havia uma denúncia de que supostos milicianos cobravam dos pacientes e funcionários o estacionamento do hospital Cardoso Fontes Com a municipalização, eles deixaram o local. A subprefeitura da região de Jacarepaguá já fez a limpeza e organização do terreno do estacionamento e já devolveu esse terreno, que é um terreno público federal, para que volte a ser utilizado gratuitamente pelos profissionais de saúde e pelos pacientes”, disse o secretário.

A unidade que era federal passou a ser administrada pela prefeitura do Rio que pretende reabrir a emergência em março.

Em janeiro de 2026, a expectativa é a reforma de maneira integral com a reinauguração da unidade.