Suspeito de matar funcionário na casa da ex e incendiar imóvel é procurado

Um homem de 20 anos está foragido após invadir casa da ex-companheira e matar uma pessoa na segunda-feira (20/1), em Balneário Camboriú (SC). Segundo o veículo local BC Notícias, o suspeito, de nacionalidade romena, não aceitava o fim do relacionamento e já havia ameaçado e tentado matar a mulher. O portal destaca que o Poder Judiciário havia expedido mandado de prisão preventiva contra ele no domingo (19/1).

Na manhã de segunda-feira, ele foi até a casa da família da ex-namorada armado com objetivo de encontrá-la. No entanto, estavam na casa somente uma funcionária do local e o marido dela. O criminoso atirou contra as vítimas, matando uma delas, um homem de 28 anos.

A mulher, 30 anos, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Ruth Cardoso. A vítima foi atingida na cabeça e no ombro.

Após o crime, ele ateou fogo na residência e fugiu do local a pé. O homem é procurado pela Polícia Militar de Santa Catarina.